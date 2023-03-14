Пушилин заявил, что украинские войска закрепились на одной десятой части Марьинки

По словам врио главы ДНР, ВСУ постоянно перебрасывают резервы на этот участок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Подразделения украинской армии закрепились на одной десятой части города Марьинки к западу от Донецка, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно подбрасывают туда новые резервы. Об этом сообщил во вторник ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Марьинка еще месяца полтора назад должна была быть наша, но противник, не считаясь с потерями, с большим числом погибших и раненых, постоянно перебрасывает резервы. Он на одной десятой части Марьинки, наверное, может, даже меньше, закрепился, и идет постоянная переброска на этот участок резервов. Это затрудняет продвижение наших позиций. Наши подразделения продвигаются, но не так быстро, как хотелось бы", - сказал он.

Пушилин неоднократно отмечал, что освобождение Марьинки идет непросто, так как украинские войска делают все, чтобы максимально затянуть оборону. Он также пояснял, что ВСУ выстраивали мощную оборону этого города в течение восьми лет. По словам Пушилина, остатки украинской группировки закрепились в жилом секторе на окраине города, а все высотные строения уже находятся под контролем российских сил. В республике отмечали, что освобождение Марьинки выведет районы Донецка (Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик) из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.