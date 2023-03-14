В ДНР заявили, что завод АЗОМ в Артемовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"

Советник врио главы республики Ян Гагин отметил, что это большое предприятие "с мощной подземной инфраструктурой, которую нужно зачищать"

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Зачистка территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пройти по тому же сценарию, что был использован на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Такое мнение во вторник выразил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Завод АЗОМ - это большое предприятие, там мощная подземная инфраструктура, которую нужно зачищать. Это такая себе артемовская "Азовсталь" по сложности штурма. Зачистки, скорее всего, будут по принципу "Азовстали", - считает он.

По его словам, коммуникации завода могут уходить на глубину до нескольких сотен метров. По опыту Мариуполя и Соледара, продолжил он, штурмовать противника в таких условиях необязательно. "Это уникальная военная операция. Совершенно не обязательно противника выбивать, можно блокировать и предложить сдаться в плен", - добавил Гагин.

АЗОМ построен в 1954 году. Он расположен в центре города и занимает большую территорию.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.