Москва выступила против расширения зерновой сделки до разблокировки российского экспорта.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что срок в 60 дней достаточен для достижения прогресса по меморандуму России и ООН

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Срок в 60 дней, на которые, по мнению России, могла быть продлена черноморская зерновая инициатива, достаточен для достижения прогресса в выполнении меморандума Россия - ООН по доступу российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. Об этом заявил во вторник журналистам в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Отвечая на вопрос о том, почему предложен срок именно в 60 дней, а не какой-то другой, Вершинин сказал: "Это наше решение. Увязывается с тем, что на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы добиться не на словах, а на деле прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН".

На вопрос о том, есть ли у российской стороны "план Б" на тот случай, если через 60 дней ничего не изменится, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства ответил: "Давайте с начала пройдем по этому пути [достижения прогресса в выполнении меморандума России и ООН]". Он также дал отрицательный ответ на вопрос о том, связан ли как-то срок в 60 дней с политическими событиями Турции.

Не ультиматум, но четкий сигнал

Вершинин подчеркнул, что согласие России на продление зерновой сделки на 60 дней отнюдь не является ультиматумом. "Это не ультиматум, это четкая, принципиальная открытая позиция российской стороны, - пояснил он. - Это означает, что по истечении периода в 60 дней мы посмотрим, какой прогресс достигнут в реализации нашего меморандума между ООН и РФ. И уже на этой основе будет определяться в том, что касается судьбы черноморской зерновой сделки и инициативы в целом".

Замглавы МИД РФ напомнил, что российские экономические операторы, судовые компании, финансовые учреждения, банки "сталкиваются со всеми теми барьерами и санкциями, которые активно вводились со стороны западных игроков, в первую очередь США, Великобритании, Евросоюза". В этой ситуации Россия не может продолжать делать вид, будто "все проходит гладко, без сбоев и перекосов в выполнении взаимоувязанных договоренностей". Поэтому российской стороной было принято решение продлить черноморскую зерновую инициативу только на 60 дней.

"Это важный серьезный сигнал того, что нужно добиваться реальных результатов, которые не на словах, а на деле облегчили бы беспрепятственный вывоз российского продовольствия и удобрений на мировой рынок", - резюмировал Вершинин.

Уведомление ООН

Он добавил, что Россия уже уведомила ООН о продлении сделки.

"Речь идет о нашей позиции. Мы о ней информировали вчера подробно ооновских представителей, и мы довели до сторон в лице Турции и Украины наш подход", - сказал он, добавив, что официальной реакции сторон пока получено не было.

"Дополнительно с нашей стороны, я думаю, уточнения позиции не нужны", - сказал Вершинин.

Он отметил, что Россия всегда готова пояснить свою позицию и разъяснить цели, которых она добивается в контексте обеспечения всемирной продовольственной безопасности, вклад в которую со стороны России является определяющим.

"Мы исходим из того, что наша позиция, которая сводится к тому, что мы допускаем продление на 60 дней с тем, чтоб посмотреть на результативность других взаимосвязанных договоренностей в виде меморандума между Россией и ООН, должна учитываться и быть основой для дальнейших действий", - заключил замглавы МИД.

Ограничения Запада на российских экспорт

По словам Вершинина, в ООН признают справедливость оценок РФ об ограничениях Западом ее экспорта.

"Представители ООН признавали справедливость наших оценок, но говорили о том, что они продолжат усилия, будут еще более их наращивать. Но нам нужны не просто заверения и слова, нам нужны дела. Вот этого дела не хватало", - сказал он.

Вершинин подчеркнул, что в ходе консультаций российской стороной озвучивались реальные конкретные примеры блокирования Западом экспорта российской продукции, в том числе за счет ограничений на деятельность Россельхозбанка, а также на поставки запчастей для российской сельскохозяйственной техники и ограничения на работу операторов морских перевозок. Он также назвал лицемерными заявления западных политиков о том, что санкции, введенные против России и усиливаемые за счет пакетов, якобы не касаются продовольствия и удобрений.

"Очень много лицемерия в тех заявлениях, в которых Россия обвиняется в создании трудностей на продовольственном рынке и в том, что якобы санкции не распространяются на экспорт сельскохозяйственный экспорт из России, экспорт удобрений. Это не так. Через большие, серьезные, детальные консультации, приходим к выводу о том, что эти слова, озвучиваемые в западных столицах, не подтверждаются в реальной жизни", - сказал Вершинин.

Замглавы МИД РФ отметил, что в Москве принимают к сведению усилия представителей ООН. "Но прекрасно мы понимаем, что решения принимаются в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне", - добавил он.

Условия расширения сделки

Москва выступила против расширения зерновой сделки до разблокировки российского экспорта.

"Как я понимаю, речь идет о пожеланиях украинской стороны, - сказал он, комментируя мнение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости максимально расширить зерновую сделку. - Мы к этому относимся отрицательно. Мы исходим из того, что ООН и Секретариат ООН должны сохранять нейтрально объективную позицию и не подыгрывать. В данном случае украинской стороне".

Замглавы МИД опроверг утверждения западных стран о том, что вывоз продовольствия только с Украины реально помогает выправлению продовольственной ситуации в мире, особенно в беднейших странах. Он напомнил, что в рамках нынешней зерновой сделки с Украины вывозится большое количество грузов, но речь идет преимущественно о кормовых культурах. По словам дипломата, большая часть этих зерновых идет в развитые страны, меньшая часть - в менее развитые страны, а совсем небольшая часть - в страны, нуждающиеся в срочной помощи. Эта последняя часть не превышает 3%.

"Я бы подчеркнул, что именно экспорт российских сельскохозяйственных товаров и удобрений является основным вкладом России в то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в мире", - добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

Консультации в Женеве

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсекретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи он заявил, что Россия не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.