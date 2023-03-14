Небензя заявил, что запрет Западом всего русского обусловлен ненавистью к России

Постпред РФ при ООН назвал происходящее языковой инквизицией, от которой страдают и погибают ни в чем не повинные люди

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Русофобский беспредел на Западе объясняется не отношением к специальной военной операции на Украине, а ненавистью к России и ее культуре. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности.

"Сегодня подвергнуться репрессиям на Украине можно за одно слово на русском, за русскую песню, за чтение русских новостей, за русское сообщение в телефоне, - сказал Небензя. - То, что происходит, - это настоящая языковая инквизиция и мракобесие, от которой страдают и погибают ни в чем не повинные люди. Все это происходит сегодня на глазах западных коллег, которые, кстати, тоже недалеко ушли и начали запрещать все русское".

"Мы все это прекрасно видим и объясняем исключительно тщательно скрываемой вами ненавистью к нашей стране, нашему языку и культуре, - отметил постпред России. - И никаким осуждением нашей специальной военной операции царящий в ваших странах русофобский беспредел не объяснить".