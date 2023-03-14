Путин заявил, что теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" был совершен на государственном уровне, его не могли совершить никакие любители, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут ", - сказал глава государства.

В ответ на вопрос, продолжает ли Россия заниматься собственным расследованием произошедшего, президент сказал: "Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта".