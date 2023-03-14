Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает полной чушью суждения о том, что теракт на "Северных потоках" был устроен некими украинскими активистами, не связанными с официальным Киевом.

"Я уверен, что это полная чушь", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант.

Как отметил Путин, "взрыв подобного рода - такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями".