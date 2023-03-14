14 марта, 17:31,
обновлено 14 марта, 18:27
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Путин связал позицию Германии по "Северным потокам" с ее недостаточной независимостью

Российский лидер добавил, что сами европейские политики уже неоднократно публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин связывает позицию Германии по терактам на газопроводах "Северный поток" с тем, что после Второй мировой войны эта страна уже никогда не была действительно суверенной.

"Дело ведь в том, что сами европейские политики уже неоднократно публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Это не мои слова. Это слова известных, как минимум одного известного и очень уважаемого в Германии политика. Можно только с этим согласиться", - констатировал российский лидер во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

Так он ответил на вопрос, почему Берлин ведет себя столь молчаливо в нынешней ситуации, несмотря на важность проекта для германской экономики и энергобезопасности. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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