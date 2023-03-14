Путин 15 марта проведет переговоры с Асадом в Москве

Президенты России и Сирии рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в этой республике

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в среду проведут переговоры в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении.

В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии приезжал в Москву. До этого глава сирийского государства совершил несколько визитов в Россию, в частности в мае 2018, в ноябре 2017, в октябре 2015, проводил переговоры с российским коллегой. Президенты также беседовали по видеосвязи в ноябре 2020-го, а в начале февраля нынешнего года разговаривали по телефону.

Путин за последние годы дважды посещал Сирию, где встречался с Асадом, - в декабре 2017-го и в январе 2020-го.