Захарова назвала враньем слова Запада об изъятиях из санкций российской продукции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Обещания Запада по изъятию из санкций против РФ продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделке являются "откровенным враньем". Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, распространенном во вторник.

"Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям генсекретаря ООН не более чем намеренное лукавство и откровенное вранье", - сказала она.