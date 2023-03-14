14 марта, 18:42,
обновлено 14 марта, 18:56

Захарова назвала враньем слова Запада об изъятиях из санкций российской продукции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Обещания Запада по изъятию из санкций против РФ продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделке являются "откровенным враньем". Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, распространенном во вторник.

"Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям генсекретаря ООН не более чем намеренное лукавство и откровенное вранье", - сказала она. 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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