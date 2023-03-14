Посольство РФ заявило, что отношения России и Венесуэлы обладают серьезным потенциалом

Дипмиссия сообщает, что сотрудничество между странами развивается в разных сферах

ГАВАНА, 14 марта. /ТАСС/. Отношения между Россией и Венесуэлой обладают хорошим потенциалом и динамично развиваются в разных сферах, сообщается во вторник в статье посольства РФ в Каракасе, приуроченной к 78-й годовщине установления дипотношений между странами.

"Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добычи нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В обоюдном приоритете обеспечить условия для увеличения производительности, - говорится в статье. - Ведется работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах".

Дипмиссия отмечает, что сотрудничество между странами развивается и в гуманитарной сфере.

"Создан совместный научно-исследовательский центр эпидемиологического профиля, ведется работа по организации производства в Венесуэле на базе российских технологий жизненно важного препарата - инсулина, - говорится в статье. - Динамично развиваются проекты в сфере образования. Примечательно, что в этом году в рамках программы стипендий правительством Российской Федерации Венесуэле выделено 200 квот, это больше, чем какой-либо другой стране в Латинской Америке".

По данным посольства РФ, на сегодняшний день договорная база между двумя странами превышает 200 документов. Дипломатические отношения между Москвой и Каракасом были установлены в 1945 году.

"Сегодня можно с уверенностью констатировать, что Россия и Венесуэла прошли большой и сложный путь от "нормальных" отношений к настоящему крепкому стратегическому партнерству", - заключает дипмиссия.