14 марта, 20:49,
обновлено 14 марта, 21:20

Посол РФ в Вашингтоне назвал провокацией появление беспилотника США над Черным морем

Посол РФ в Вашингтоне назвал провокацией появление беспилотника США над Черным морем
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов покидает Госдеп после консультаций по перехвату беспилотника MQ-9 над Черным морем
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Аппарат летел с выключенными транспондерами и вошел в зону специальной военной операции, отметил Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Разведывательная миссия американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 над Черным морем является провокацией. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с инцидентом.

"Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции. [Об этой зоне было сообщено] по международным каналам. Мы, Россия, предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировало нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме", - отметил глава диппредставительства, отвечая на вопрос ТАСС. 

Теги:
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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