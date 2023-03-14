14 марта, 20:52,
обновлено 14 марта, 21:25

Посол в Вашингтоне заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США

Анатолий Антонов подчеркнул, что его "общение с коллегами в Госдепе в последнее время связано только с протестами, с негативными сигналами в адрес Российской Федерации"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россия не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем.

Дипломат подчеркнул, что его "общение с коллегами в Госдепе в последнее время связано только с протестами, с негативными сигналами в адрес Российской Федерации". "Я об этом сказал, и сказал, что российская сторона не заинтересована в конфронтации. Российская сторона заинтересована в прагматичных отношениях с Соединенными Штатами Америки в интересах народов России и США", - подчеркнул посол РФ в Вашингтоне. 

Теги:
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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