Посол в Вашингтоне заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США

Анатолий Антонов подчеркнул, что его "общение с коллегами в Госдепе в последнее время связано только с протестами, с негативными сигналами в адрес Российской Федерации"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россия не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем.

Дипломат подчеркнул, что его "общение с коллегами в Госдепе в последнее время связано только с протестами, с негативными сигналами в адрес Российской Федерации". "Я об этом сказал, и сказал, что российская сторона не заинтересована в конфронтации. Российская сторона заинтересована в прагматичных отношениях с Соединенными Штатами Америки в интересах народов России и США", - подчеркнул посол РФ в Вашингтоне.