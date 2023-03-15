Путин проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом

Президент РФ за последние годы дважды посещал Сирию - в декабре 2017-го и в январе 2020 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов. Как сообщается в Telegram-канале канцелярии сирийского лидера, Асада во время визита сопровождает большая делегация министров.

В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии приезжал в Москву. До этого глава сирийского государства совершил несколько визитов в Россию, в частности в мае 2018-го, в ноябре 2017-го, в октябре 2015-го, проводил переговоры с российским коллегой. Президенты также беседовали по видеосвязи в ноябре 2020 года, а в начале февраля нынешнего года разговаривали по телефону.

Путин за последние годы дважды посещал Сирию, где встречался с Асадом, - в декабре 2017-го и в январе 2020 года.

Операция ВС РФ в Сирии

По просьбе Асада в сентябре 2015 года в Сирии начались операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Благодаря российской поддержке сирийская армия вернула под контроль 70-90% территории страны.

Решение сократить российское военное присутствие в Сирии Владимир Путин принял в конце 2016 года, когда были подписаны соглашения о прекращении огня и начале мирных переговоров между сирийским правительством и вооруженной оппозицией. В то же время российский лидер отмечал, что РФ продолжит борьбу с международным терроризмом и будет "оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".

По сирийскому урегулированию Москва поддерживает регулярный диалог с Турцией и Ираном.

О Башаре Асаде

В феврале 2012 года была принята новая конституция, закрепившая систему многопартийности. На первых в истории страны альтернативных выборах 3 июня 2014 года Башар Асад набрал 88% голосов и вступил в должность президента в третий раз (по новой конституции этот срок считается первым).