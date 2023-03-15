Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ

В ходе заседания будут подведены итоги работы ведомства за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе заседания будут подведены итоги работы ведомства за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.

Глава государства регулярно выступает на коллегиях правоохранительных и силовых ведомств. В конце февраля он посетил заседание коллегии Федеральной службы безопасности России, а в декабре - расширенное заседание коллегии Минобороны.

В прошлом году Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на то, что российские прокуроры должны активнее бороться с экстремизмом, пресекать любое вмешательство в дела страны извне, а также поручил оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и Украины и за текущими делами не забывать о важнейшей задаче - обеспечении единого правового пространства России.

Работа Генпрокуратуры в 2022 году

В прошлом году в прокуратуру России поступило более 5 млн обращений от граждан. По словам главы ведомства Игоря Краснова, число таких заявлений растет каждый год, что говорит о высоком уровне доверия к ведомству.

В январе на торжественном мероприятии по случаю 301-летия российской прокуратуры Краснов также отмечал, что ведомство сумело переформатировать свою работу в нынешних условиях по всем ключевым направлениям. По его словам, приоритетным оставался надзор за соблюдением социальных прав граждан, исполнением законодательства в сферах трудовых правоотношений, здравоохранения, образования, поддержки многодетных семей, несовершеннолетних, инвалидов и ветеранов. Кроме того, ведомство добивалось восстановления их жилищных, пенсионных прав, надлежащего лекарственного обеспечения.

Интенсивно велась работа по обеспечению законности в жилищно-коммунальном комплексе, защите прав дольщиков и лиц, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. В условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику под особым контролем были вопросы ценообразования на товары первой необходимости, соблюдения прав предпринимателей, целевого использования бюджетных средств при реализации социально-экономических программ.