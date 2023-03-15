СФ рассмотрит законы о распространении норм КоАП и УК о дискредитации на добровольцев СВО

Сенаторы также намерены обсудить закон, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании в среду законы, по которым административное и уголовное наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ будет наступать и в случае дискредитации участвующих в специальной военной операции добровольцев.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях расширяется диспозиция статьи о дискредитации использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Теперь ее действие распространится и на случаи дискредитации "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия" в выполнении возложенных на ВС РФ задач. Административные санкции остаются прежними. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Согласно поправкам в УК РФ, ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, может составить до пяти лет лишения свободы вместо трех, если преступление совершено в течение года после привлечения лица к административной ответственности, и до семи лет лишения свободы вместо пяти, если такие действия повлекли смерть или массовые беспорядки.

На добровольческие формирования также предлагается распространить действие ст. 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за фейки о ВС РФ. По действующим нормам за публичное распространение фейков о российских Вооруженных силах, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Такую же ответственность предлагается применять и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях.

Также сенаторы планируют обсудить в среду закон, по которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. При этом со дня подачи заявления эти граждане обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.

Кроме того, согласно этому же закону, единственный родитель или усыновитель может подать аналогичное заявление за ребенка, не достигшего 14 лет. За детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно пребывающих в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такой организации.

Другие законы

В предварительную повестку заседания Совфеда в среду включены поправки в Жилищный кодекс РФ, которые устанавливают порядок проверок газового оборудования в многоквартирных домах одной компанией, закон об обеспечении радиационной безопасности и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, направленный на установление жесткого контроля за этими веществами.

Также в повестку предварительно включены законы об исключительном праве "Почты России" доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами, и о праве органов местного самоуправления (МСУ) муниципальных округов определять места, где запрещена продажа алкоголя. Кроме того, сенаторы намерены обсудить поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2023 году, а также изменения в законодательство, направленные на урегулирование осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях.

В рамках "Времени эксперта" перед сенаторами выступит президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Александр Дынкин.