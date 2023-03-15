Госдума заслушает главу Минэнерго и обсудит новый базовый законопроект о занятости

Депутаты также рассмотрят в первом чтении проект базового закона, который устанавливает особенности применения дисциплинарного ареста в отношении некоторых контрактников и граждан, призванных на службу по мобилизации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду заслушает в рамках правительственного часа доклад министра энергетики РФ Николая Шульгинова "О реализации приоритетных проектов развития энергетики Российской Федерации", а также рассмотрит законопроекты об особенностях дисциплинарного ареста для мобилизованных и контрактников и о занятости населения.

В преддверии правительственного часа Шульгинов провел несколько встреч с депутатами, на которых отмечал, что российская энергетическая отрасль достойно справляется с ограничениями и демонстрирует стабильную работу. Россия в настоящий момент выполняет все взятые контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицирует энергоэкспорт, а вопрос создания бенчмарка на российскую нефть может быть решен в 2023 году, отмечал министр. Кроме того, по его словам, сейчас активно разрабатывается программа социально-экономического развития четырех новых регионов РФ, и выработка энергетической политики имеет особое значение.

Новый базовый законопроект "О занятости"

Госдума также рассмотрит в первом чтении проект нового базового закона "О занятости населения в РФ". Инициатива была внесена на рассмотрение палаты 11 января. Среди ее авторов - спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки различных категорий граждан. Так, инициативой вводится новая категория лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки - это бывшие участники специальной военной операции и члены их семей.

Законопроект также обязывает службы занятости работать с образовательными организациями для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Правительство России должно установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на меры финансовой поддержки при найме молодежи. Также предлагается дать право индивидуальным предпринимателям и самозанятым получать пособие по безработице в максимальном размере. Помимо того, помощь от служб занятости смогут получить работники, находящиеся под риском увольнения.

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят проект базового закона, который устанавливает особенности применения дисциплинарного ареста в отношении некоторых контрактников и граждан, призванных на службу по мобилизации. Документ был внесен в нижнюю палату в начале февраля главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Согласно проекту, дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток "за один или несколько грубых дисциплинарных проступков". Также устанавливается перечень грубых дисциплинарных нарушений. Среди них - самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей воинской службы, уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества, исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения.

При этом дисциплинарный арест будет назначаться по решению командира воинской части или военного коменданта гарнизона, который обязан уведомить об этом начальника военнослужащего, подвергнутого аресту. Вместе с тем военнослужащий будет иметь право объяснить свои действия.