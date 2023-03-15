Посол РФ: США выразили протест в связи с приписываемыми РФ действиями в ситуации с БПЛА

По словам Анатолия Антонова, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время консультаций "выразила обеспокоенность США в связи с этим инцидентом"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов выразили протест в связи с приписываемыми российской стороне действиями во время инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с инцидентом.

"Американская сторона выразила протест в связи с - как они сказали - "непрофессиональными действиями российской стороны", - отметил глава российского диппредставительства.

По его словам, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время консультаций "выразила обеспокоенность США в связи с этим инцидентом".