Посол в Вашингтоне: американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ РФ

Это был многоцелевой ударный беспилотник, который "может нести несколько бомб", отметил Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американские самолеты и корабли не должны приближаться к российским границам. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 над Черным морем.

"Самое главное, что я считаю, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации", - указал дипломат. "Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?" - подчеркнул он.

"Это многоцелевой ударный беспилотник, который может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки", - напомнил посол РФ, говоря об американском аппарате. Позднее он пояснил, перейдя на английский язык, что MQ-9 "может нести несколько бомб".