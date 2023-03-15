Посол в Вашингтоне: дроны США собирают данные, которые Киев использует для ударов по РФ

Анатолий Антонов заявил, что деятельность американских военных в непосредственной близости от границ России вызывает озабоченность

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", - отмечается в распространенном посольством комментарии дипломата в связи с тем, что американский беспилотник MQ-9 потерпел крушение в акватории Черного моря. Как напомнил Антонов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские аппараты совершают подобного рода полеты на ежедневной основе. "Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории", - указал посол.

"Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей", - добавил он.