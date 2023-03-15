Захарова заявила, что УПЦ находится в заложниках у "бандитского режима" на Украине

На сайте обители ранее было опубликовано предупреждение, в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинская православная церковь (УПЦ) находится в заложниках у бандитского киевского режима. Такое мнение высказала в среду в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра культуры Украины Александра Ткаченко о том, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

"Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", - заявила Захарова.

10 марта на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент 10 марта заявил, что УПЦ не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью этого распоряжения.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в понедельник, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины сообщил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры "музейных экспонатов", в том числе мощей святых.