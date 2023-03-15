Слуцкий заявил, что инцидент с MQ-9 доказывает вовлеченность США в украинский конфликт

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, "это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе, как враждебные действия"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с беспилотником MQ-9 и реакция Пентагона, заявившего о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи российских границ, доказывают вовлеченность США в украинский конфликт. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона, заявившего о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи российских границ, в очередной раз доказывают вовлеченность США в украинский конфликт. Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США. Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе, как враждебные действия", - сказал парламентарий.

По его словам, реакция российских летчиков была крайне профессиональна и выверена. "Не допущено ни нарушения границ РФ, ни прямого столкновения, ни даже контакта. Но, обратите внимание, именно США ведут к последовательной эскалации ситуации в зоне украинского конфликта. Вашингтон должен оценивать опасность своих "дроновых авантюр", пока они не привели к более серьезным последствиям", - заключил Слуцкий.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем, посол России в Вашингтоне был вызван в Госдеп.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета равна 24 часам. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.