В ЛНР сообщили, что ВСУ бросают позиции на сватовско-кременском направлении

Это связано с успешным наступлением российских сил на этом участке фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на сватовско-кременском направлении, оставляют свои позиции из-за успешного наступления российских сил на этом участке фронта. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На сватовско-кременском участке у противника ухудшается ситуация. В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что большие потери заставляют украинские войска "оставлять некоторые позиции и сосредоточивать основные силы на самых опасных участках".

Во вторник он сообщил ТАСС, что Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на сватовско-кременском участке фронта. По словам собеседника агентства, украинские диверсионные группы численностью от пяти до восьми человек работают в течение суток.