Грызлов: конституция Белоруссии 1994 года создала основу для различных достижений страны

Как заявил посол России в Минске, принятие основного закона ознаменовало новый этап развития правовой и политической системы белорусского государства

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Принятие в 1994 году конституции в Белоруссии открыло перед республикой новый этап развития и создало основу для достижений в различных областях. Об этом заявил в среду посол России в Минске Борис Грызлов в поступившем в распоряжение ТАСС комментарии ко Дню Конституции Республики Беларусь.

Принятие основного закона 15 марта 1994 года, отметил он, ознаменовало новый этап развития правовой и политической системы белорусского государства.

"Этот документ создал основу для неоспоримых достижений Беларуси в экономике, социальной сфере, в области культуры и искусства, в деле расширения международных связей и реализации интеграционных проектов на постсоветском пространстве и за его пределами", - обратил внимание российский дипломат.

По мнению Грызлова, особенно важно, что вектор дальнейшего совершенствования конституционного строя Белоруссии "всегда определяла воля народа, твердо и однозначно выраженная на референдумах". Так, третий по счету референдум по вопросу внесения поправок в основной закон состоялся 27 февраля 2022 года. Тогда, напомнил посол, процесс голосования высоко оценили международные наблюдатели. Суть же самих реформ, по его мнению, может оценивать исключительно белорусский народ, который уже не раз доказывал, что будет "определять будущее своей страны без подсказок и тем более вмешательства извне".

"Россияне всегда приветствовали и поддерживали достижения наших братьев и друзей, - отметил Грызлов. - Единство и сплоченность наших народов в рамках Союзного государства стали достойным ответом на самые серьезные современные вызовы и внешние угрозы". Россия и Белоруссия вместе защищают историческую правду, отстаивают фундаментальные принципы международного права, дают показательный пример союзничества и сотрудничества, устремленного к справедливому и безопасному миру, подытожил дипломат, поздравив граждан Белоруссии с Днем Конституции.

После массовых протестов 2020 года власти республики подтвердили ранее озвучивавшиеся планы провести конституционную реформу, в частности либерализовав политическую систему и изменив избирательное законодательство. 27 февраля 2022 года на республиканском референдуме за предложенные изменения в конституцию проголосовали 82,86% участников плебисцита при явке 78,63%. 15 марта прошлого года обновленная конституция вступила в силу.