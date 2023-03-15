Посол России назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с беспилотником

Анатолий Антонов отметил, что инцидент произошел в зоне проведения специальной военной операции

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, в ходе которой обсуждался инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем.

"На мой взгляд, по этой теме был конструктивный разговор. Я услышал ее заявления, надеюсь, что она поняла то, что говорил я", - сказал посол во вторник, отвечая на вопрос телеканала CNN по завершении консультаций с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Также Антонов, как передает телеканал, отметил, что инцидент произошел в "зоне проведения специальной военной операции". "Мы предупреждали: не входить, не проникать (в это пространство - прим. ТАСС)", - добавил посол.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.