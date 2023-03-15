Захарова назвала цинизмом выступление британского дипломата на русском языке в Совбезе ООН

Как отметила официальный представитель МИД РФ, в годы Второй Мировой войны нацистская пропаганда обращалась к населению оккупированных гитлеровцами территорий на их родном языке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Слова политкоординатора постпредства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии, сказанные в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН на русском языке, являются лишь очередным проявлением цинизма, а не доказательством отсутствия враждебного отношения к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радио Sputnik.

"Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет - он сквозит во всем, - отметила дипломат. - [Это] цинизм, по большому счету [это] цинизм, потому что расчет, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям, это, конечно, цинизм".

Захарова также указала на то, что в годы Второй Мировой войны нацистская пропаганда обращалась к населению оккупированных гитлеровцами территорий на их родном языке. "На территории Советского Союза это был русский язык, если это были республики, - то на языках республик. Поэтому рассказывать о том, что он [Фергус Экерсли] обращается к нам на нашем языке, соответственно, имеет за душой не камень, а желание взаимодействовать и уважение к нам, нам не надо, у нас есть опыт и знания того, как они обычно это делают", - добавила дипломат.

Во вторник Россия инициировала проведение заседания СБ ООН по теме русофобии на Украине и на Западе. В ходе заседания британский постпред, говоря на русском языке, заявил, что его страна не является русофобской и уважает богатое культурное наследие России, добавив при этом, что он сам в течение семи лет изучал русский язык, его историю и русскую литературу.