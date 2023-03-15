Захарова сравнила гонения Киева на УПЦ с действиями нацистов в годы Второй мировой войны

По словам официального представителя МИД РФ, это находится уже "за рамками демократии, за рамками закона"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) с действиями нацистов в годы Второй мировой войны.

"Властный орган, не относящийся к религиозным организациям, а властный орган, сформировавшийся абсолютно вне легитимной традиции, на осколках антиконституционных переворотов, диктует представителям религии, что и как им надо делать, а потом переходит к ультиматумам, шантажу и прямым угрозам, - сказала Захарова в среду в эфире радио Sputnik. - Это уже за рамками демократии, за рамками закона. Это то, как вели себя нацисты и фашисты во времена Второй мировой войны".

"Да, они не перешли еще к самым крайним силовым методам, просто сожжению и уничтожению людей на площадях, так, как они это делают с книгами. Но движок стоит абсолютно тот же самый", - подчеркнула дипломат.

10 марта на сайте Киево-Печерской лавры УПЦ было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент 10 марта заявил, что УПЦ не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью этого распоряжения.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в понедельник, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины сообщил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры "музейных экспонатов", в том числе мощей святых.