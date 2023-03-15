Кандидатами на пост главы Томска стали и.о. мэра и бизнесмен

Главу города депутаты выберут в апреле

ТОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Бизнесмен, депутат областной думы по списку от КПРФ, Максим Лучшев и и.о. мэра Михаил Ратнер стали кандидатами на пост мэра Томска по итогам заседания конкурсной комиссии. Об этом сообщил в среду в конце заседания замгубернатора, председатель комиссии Анатолий Рожков.

"В соответствии с положением мы провели голосование и направили в думу города Томска для дальнейшего рассмотрения по выбору мэра города Томска двух кандидатов - это Лучшев Максим Алексеевич и Ратнер Михаил Аркадьевич", - сказал Рожков.

Ранее в гордуме сообщали, что в апреле депутаты выберут мэра Томска из утвержденных конкурсной комиссией кандидатов. Всего на эту роль претендовали восемь человек.