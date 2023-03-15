В ДНР назначили заместителя министра молодежной политики

Им стал замглавы общественной организации "Молодая республика" Константин Комлёнок

ДОНЕЦК, 15 марта. /ТАСС/. Замглавы общественной организации "Молодая республика" Константин Комлёнок назначен заместителем министра молодежной политики ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы региона Денис Пушилин.

"Назначить Комлёнка Константина Сергеевича на должность заместителя министра молодежной политики Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на сайте Пушилина.

"Молодая республика" - самая многочисленная молодежная организация региона, куда входят более 9 тыс. активистов. Была основана в ДНР в 2015 году с целью развития молодежного движения. Ее основная задача заключается в реализации программ, нацеленных на повышение культурного, образовательного, патриотического, интеллектуального и духовного развития молодежи.