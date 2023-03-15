15 марта, 07:39,
обновлено 15 марта, 07:53

Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит изолировать себя

По словам спикера Совета Федерации, интерес к стране в мире по-прежнему большой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя, интерес к Российской Федерации в мире по-прежнему большой. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы никогда не позволим [себе] самоизолироваться, и мы никогда не позволим никому изолировать Россию. <...> Никакой изоляции России нет. Наоборот, огромный интерес и много спикеров [зарубежных] парламентов изъявили желание приехать в Россию. У нас очень плотный график по приему делегаций", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании в среду.

Так она отреагировала на выступление вице-спикера СФ Константина Косачева по итогам участия делегации сенаторов в 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая прошла в Бахрейне. Сенатор рассказал, что к российской делегации был большой интерес со стороны представителей парламентов разных стран мира. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичРоссия
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