Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит изолировать себя

По словам спикера Совета Федерации, интерес к стране в мире по-прежнему большой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя, интерес к Российской Федерации в мире по-прежнему большой. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы никогда не позволим [себе] самоизолироваться, и мы никогда не позволим никому изолировать Россию. <...> Никакой изоляции России нет. Наоборот, огромный интерес и много спикеров [зарубежных] парламентов изъявили желание приехать в Россию. У нас очень плотный график по приему делегаций", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании в среду.

Так она отреагировала на выступление вице-спикера СФ Константина Косачева по итогам участия делегации сенаторов в 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая прошла в Бахрейне. Сенатор рассказал, что к российской делегации был большой интерес со стороны представителей парламентов разных стран мира.