ЦИК получил заявки на участие в ДЭГ от 25 российских субъектов, не считая Москвы

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, столица использует для этого собственную платформу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на данный момент получил заявки от 25 российских субъектов на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), не считая Москвы, которая использует для этого собственную платформу. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На данный момент мы предварительно уже получили 25 заявок. В данном случае не считая Москвы, которая будет в любом случае будет проводить дистанционное электронное голосование на собственной платформе", - сказала она на заседании Центризбиркома в среду.