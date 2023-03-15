15 марта, 08:15,
обновлено 15 марта, 08:33

ЦИК получил заявки на участие в ДЭГ от 25 российских субъектов, не считая Москвы

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, столица использует для этого собственную платформу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на данный момент получил заявки от 25 российских субъектов на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), не считая Москвы, которая использует для этого собственную платформу. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На данный момент мы предварительно уже получили 25 заявок. В данном случае не считая Москвы, которая будет в любом случае будет проводить дистанционное электронное голосование на собственной платформе", - сказала она на заседании Центризбиркома в среду. 

Теги:
РоссияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация