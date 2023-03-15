Посол РФ: Лондон намерен держать диалог с РФ на уровне, близком к периоду холодной войны

Как заявил Андрей Келин, полноценная нормализация отношений отнесена Великобританией к гораздо более отдаленной перспективе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания намерена пока поддерживать уровень отношений с Россией на отметке, близкой к периоду холодной войны, полноценная нормализация диалога отнесена к гораздо более отдаленной перспективе. Об этом заявил в среду посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

Комментируя положения опубликованного в понедельник Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, Келин отметил, что "там действительно есть намеки на то, что рано или поздно, после окончания специальной военной операции [РФ] на Украине придется возобновить диалог" Лондона и Москвы.

"Но надо понимать, о чем идет речь. То, как это зафиксировано сейчас, - это диалог по военно-политической проблематике с целью избегания эскалации и управления конфронтацией, - подчеркнул он. - Понятно, что это примерно уровень холодной войны".

По словам дипломата, полноценная нормализация отношений в этом же документе отнесена "на гораздо более поздний период". "Даже не среднесрочный, а более отдаленный", - резюмировал он.