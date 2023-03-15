МИД РФ сообщил о заинтересованности стран БРИКС во взаимодействии с Россией в Арктике

Посол по особым поручениям дипведомства Николай Корчунов подчеркнул, что в Москве считают важным развивать "сотрудничество в высоких широтах с иностранными государствами в условиях прогнозируемого ослабления работы механизмов многостороннего арктического сотрудничества, включая Арктический совет"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российская сторона видит заинтересованность большого количества стран, в том числе стран БРИКС, во взаимодействии с ней в Арктическом регионе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Мы видим большой интерес, который проявляется к взаимодействию с Россией в Арктике со стороны различных стран, в том числе стран - участниц БРИКС", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что в Москве считают важным развивать "сотрудничество в высоких широтах с иностранными государствами в условиях прогнозируемого ослабления работы механизмов многостороннего арктического сотрудничества, включая Арктический совет".

Пресс-конференция посвящена проведению научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах.