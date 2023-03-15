В Крыму назвали очевидной провокацией приближение американского БПЛА к полуострову

Член Совета Федерации региона Ольга Ковитиди также подчеркнула, что любые попытки нарушения государственной границы России должны быть жестко пресечены

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Приближение американского беспилотника MQ-9 с выключенными транспондерами к Крыму является очевидной провокацией, такие попытки должны быть жестко пресечены, считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Приближение американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 к границам нашего государства, к Крыму с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства является очевидной провокацией. Уверена, что любые попытки нарушения государственной границы России должны быть жестко пресечены", - сообщила ТАСС сенатор.

По данным Минобороны РФ, американский беспилотник MQ-9 был замечен в районе Крымского полуострова. Он летел с выключенными транспондерами и "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", установленного в связи со специальной военной операцией, заявили в ведомстве. Как подчеркнули в министерстве, российские истребители не применяли против аппарата оружие, он потерял управление из-за резкого маневрирования и упал в море.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета равна 24 часам.