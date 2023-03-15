Во Владимирской области в 2023 году применят дистанционное электронное голосование

Регион уже подал соответствующую заявку

ТАСС, 15 марта. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) планируют впервые применить во Владимирской области в ходе выборов депутатов законодательного собрания региона в 2023 году, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор региона Александр Авдеев.

"Мы будем применять систему электронного голосования. Делать вид, что ничего не происходит в технологиях, мы уже не будем. ДЭГ, скорее всего, будет применяться. Мы склоняемся к тому, что когда-то надо тренироваться", - сказал Авдеев, отвечая на вопрос об использовании ДЭГ на выборах в 2023 году, когда в регионе будут избирать депутатов законодательного собрания Владимирской области.

Как уточнили ТАСС в избиркоме Владимирской области, регион подал заявку на проведение ДЭГ в единый день голосования в 2023 году.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком России уже получил заявки от 25 российских субъектов на участие в ДЭГ, не считая Москвы, которая использует для этого собственную платформу.

На выборах 2022 года была применена технология ДЭГ в восьми регионах: в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях голосовали онлайн с использованием федеральной платформы, Москва провела онлайн-голосование на собственной платформе. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что явка на ДЭГ была значительно выше, чем среди голосовавших на избирательных участках.