Памфилова: новые регионы РФ уже приступают к формированию территориальных избиркомов

Глава ЦИК напомнила, что на сегодняшний день уже сформированы полные составы всех четырех региональных избиркомов новых субъектов РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Избиркомы новых российских регионов уже приняли все необходимые решения перед началом формирования территориальных избиркомов, процесс интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в избирательную систему РФ идет полным ходом. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Следующий этап - формирование территориальных избирательных комиссий. Он тоже довольно непростой будет. Наши коллеги к этому готовы, а мы готовы помогать им на всех этапах. <…> Избирательными комиссиями регионов приняты уже все необходимые решения перед началом процесса формирования территориальных избирательных комиссий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она напомнила, что на сегодняшний день уже сформированы полные составы всех четырех региональных избиркомов новых субъектов РФ. "Состоялись первые организационные заседания, на которых были избраны председатели, заместители председателей, секретари этих комиссий", - добавила глава ЦИК, подчеркнув, что с 9 марта начали работать официальные сайты региональных избиркомов.

Памфилова отметила, что в целом процесс интеграции новых регионов в избирательную систему РФ идет "полным ходом, динамично".