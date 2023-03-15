Песков: Путин и Асад на переговорах в Москве затронут тему сирийско-турецких отношений

Начало переговоров президентов запланировано после 15:00 мск

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад затронут вопрос отношений между Дамаском и Анкарой на переговорах в Москве. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, тема сирийско-турецких отношений так или иначе наверняка будет сегодня затрагиваться", - сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, как российско-сирийские переговоры повлияют на вероятность встречи Асада с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, главным образом лидеры РФ и Сирии в среду обсудят двусторонние отношения и аспекты урегулирования в республике. "Здесь прежде всего во главе угла двусторонние российско-сирийские отношения, взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", - указал он.

Начало переговоров президентов запланировано после 15:00 мск.

"Мы ожидаем где-то после 15:00 начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение двух президентов за рабочим завтраком. Два президента будут беседовать с глазу на глаз", - сказал Песков.

Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.