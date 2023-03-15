Песков прокомментировал инцидент с БПЛА США над Черным морем

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Соединенными Штатами

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отношения РФ и США сейчас находятся в низшей точке, при этом Москва никогда не отказывалась и не отказывается от конструктивного диалога, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедший накануне инцидент с БПЛА США над Черным морем.

"Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас", - сказал он.

Российско-американских контактов на высшем уровне после инцидента с беспилотником США над Черным морем не было, сообщил Песков, уточнив, что главе российского государства Владимиру Путину доложено о ситуации с аппаратом. "Нет, никаких контактов [на высшем уровне] не было", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Песков удивился вопросу, докладывали ли Путину об инциденте: "Он по меньшей мере странный: как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему, об инциденте не доложено?" "Конечно, такого не может быть, конечно же, докладывали", - констатировал пресс-секретарь.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем, посол России в Вашингтон был вызван в Госдеп.