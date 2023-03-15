На заседании коллегии ГП РФ ожидаются выступления Путина и генпрокурора Краснова

Главной темой станет подведение итогов 2022 года и постановка задач и ориентиров для работы в 2023 году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, также запланировано выступление генпрокурора Игоря Краснова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Напряженный рабочий день у президента, совсем скоро он отправится в Генпрокуратуру России и примет участие в расширенном заседании коллегии. Будет два выступления: Путина и доклад генпрокурора Игоря Краснова. Понятно, что главная тема - это подведение итогов 2022 года и постановка задач и ориентиров для работы в текущем году и в последующий период, в том числе с учетом направлений, которые были начертаны в ходе послания президента Федеральному собранию", - сказал Песков.

Ранее о том, что Путин выступит на заседании коллегии ГП РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, у главы государства в среду запланированы переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Пресс-секретарь отметил, что "еще несколько мероприятий, встреч, совещаний у президента запланировано". "При необходимости будем информировать вас о них дополнительно", - заключил Песков.