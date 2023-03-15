ЦИК одобрил предложение Мосгоризбиркома сократить число избирательных участков в столице

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что все организационные вопросы будут решены до начала избирательной кампании

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду поддержал инициативу Мосгоризбиркома сократить число избирательных участков в столице, их количество уменьшится почти на треть.

Ранее члены Мосгоризбиркома предложили сократить число избирательных участков с более 3,6 тыс. до более 2,2 тыс.

ЦИК РФ на заседании принял постановление о согласовании уточнения перечня избирательных участков в Москве с числом избирателей свыше 3 тыс. человек.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, выступая в ЦИК РФ, подчеркнул, что все организационные вопросы будут решены до начала избирательной кампании. "Я думаю, что, наверное, до майских праздников мы эту работу полностью завершим", - сказал он.

По его словам, сокращение числа участков повлечет за собой снижение расходов на организацию избирательной кампании, позволит отремонтировать помещения, в которых будут располагаться участки, уменьшит нагрузку на членов ТИК, ускорит процедуру подведения итогов голосования, усилит общественный контроль за избирательным процессом.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь отметил, что электронный список избирателей, сервис "Мобильный избиратель" никто не отменял, есть КОИБы, есть обычные ящики для голосования, есть перспективная разработка - терминал для электронного голосования. "Мне кажется, это позволяет делать центры общественного голосования. У нас есть центр общественного наблюдения. А можно сделать огромный центр голосования, там может быть очень интересно. И Москва могла бы стать новатором, к 30-летию [избирательной системы РФ] подарить такой центр", - сказал он.