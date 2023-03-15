Путин 17 марта проведет совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

В связи с годовщиной воссоединения Крыма с РФ президент проведет несколько мероприятий

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с РФ, которая будет отмечаться 18 марта, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с днем воссоединением Крыма с Россией будет накануне, в пятницу, 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В режиме видеоконференции, рабочее, субстантивное совещание. И непосредственно в день воссоединения, 18 марта, в субботу, будет еще одна видеоконференция", - сказал Песков.

Во вторник представитель Кремля пояснил журналистам, что в Крыму будет открываться "достаточно важный объект - культурный, исторический".