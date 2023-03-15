15 марта, 11:28

Путин призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав военных и их семей

© ТАСС/ Ruptly

Путин призвал прокуроров в этом году уделять особое внимание защите прав военных и их семей. 

© Информационное агентство ТАСС
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