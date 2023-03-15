15 марта, 11:31

Путин считает, что в новых регионах достаточно людей, доказавших свою преданность России

В новых регионах достаточно людей, доказавших свою преданность России - Путин. 

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