Путин 16 марта примет участие в ежегодном съезде РСПП

Среди центральных тем будут импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле напомнили, что съезд РСПП - это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов недель российского бизнеса, в рамках которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. "Центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса", - говорится в сообщении.

В целом ожидается участие порядка 1 тыс. делегатов и участников съезда, среди которых - крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств, указали в Кремле.