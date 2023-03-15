15 марта, 12:06,
обновлено 15 марта, 12:23

Путин заявил, что Россия находится на этапе "масштабных позитивных перемен"

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил российский лидер, перемены направлены на укрепление суверенитета страны и ее независимости

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что сейчас страна проходит этап "масштабных позитивных перемен" по укреплению своего суверенитета и независимости.

"Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создание условий для ее уверенного развития", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

По мнению Путина, "перед государством стоит очень много важных задач и еще много нерешенных проблем". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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