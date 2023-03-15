Путин заявил, что система власти в России работает стабильно и основана на доверии людей

Глава государства подчеркнул, что это доверие должно быть оправдано результатами работы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти РФ в нынешнюю эпоху перемен работают стабильно и основываются на доверии людей, уверен президент России Владимир Путин.

"Несмотря на то, что мы живем во времена, в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы, в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

По мнению Путина, "это доверие, безусловно, должно быть оправдано результатами работы в целом и [результатами работы, направленной] на обеспечении справедливости". "Что для нашего общества особенно важно", - уточнил президент.

На его взгляд, "в этой части роль значения прокуратуры трудно переоценить, роль и значение прокуратуры чрезвычайно важны во всех сферах жизни". "Это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне или втройне. Я очень на вас рассчитываю", - обратился Путин к участникам заседания.