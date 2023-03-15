Мишустин поблагодарил КПРФ за конструктивную позицию по интеграции новых регионов

Как заявил премьер-министр РФ, партия помогает мирным жителям регионов и направляет туда гуманитарные грузы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин высказал слова благодарности депутатам фракции КПРФ за проявленную конструктивную позицию при разработке нормативных актов, необходимых для интеграции четырех новых регионов России.

Это позволило прямо обсудить ключевые законодательные инициативы по наиболее важным вопросам, в том числе проведения специальной военной операции, отметил премьер в среду на встрече с депутатами-коммунистами в преддверии ежегодного отчета правительства в Думе.

"Выступая с посланием Федеральному собранию, президент [РФ Владимир Путин] отметил, что абсолютное большинство наших граждан поддержали действия по защите Донбасса и в этом, прежде всего, проявился настоящий патриотизм нашего общества. КПРФ последовательно придерживается этих позиций, постоянно помогает мирным жителям таких регионов, нашим защитникам, а также направляет туда гуманитарные грузы", - сказал он.

Мишустин напомнил, что когда шла работа по интеграции четырех новых регионов, в Думе фракция КПРФ активно участвовала в разработке необходимых инициатив. "Хочу вас поблагодарить за конструктивную позицию, которая была проявлена вашими депутатами при обсуждении правительственных законопроектов, там было много нюансов, сложностей, в том числе законопроекта о пенсионном и дополнительном социальном обеспечении жителей этих субъектов. Все это было очень быстро принято", - заключил премьер.