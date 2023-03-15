Мишустин заявил, что создание Фонда поддержки участников СВО идет полным ходом

Работу контролирует кабмин, отметил премьер-министр

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО), создать который поручал президент России Владимир Путин, сейчас формируется полным ходом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией КПРФ.

"То поручение президента, [которое] он дал в послании [Федеральному собранию], о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили", - рассказал глава кабмина.

Отделения организации будут открыты во всех регионах страны. "Самая главная функция этого фонда - оказание очень тонкой, специализированной помощи для тех, кто, собственно говоря, участвовал в специальной военной операции. Это психологическая помощь, уход на дому, это вопросы, связанные с реабилитацией. И многие-многие другие", - перечислил Мишустин задачи структуры.

Как считает премьер, важно, чтобы здесь была "одна точка входа". "Потому что есть у нас и единовременное пособие, есть и возможности региональных выплат. Люди пришли с очень непростой ситуацией. <…> И фонд будет - с использованием, естественно, всех наших федеральных органов исполнительной власти, с регионами, я абсолютно уверен, что подключатся и члены вашей фракции, - помогать людям реабилитироваться, решать все свои жизненные вопросы", - пояснил он.

Мишустин отдельно обратился к своим визави и отметил, что КПРФ очень внимательно относится ко всем аспектам, связанным со специальной военной операцией. Партия занимается и поддержкой мобилизованных, их семей, и работой с новыми территориями, с людьми там, и вопросами образования и культуры, и иными нюансами в этих регионах, указал глава кабмина.