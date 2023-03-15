Дума приняла в I чтении проект закона "О занятости населения в РФ"

Документ упорядочивает действующие нормы и закрепляет новые меры поддержки населения, в том числе бывших участников СВО

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты 11 января. Среди ее авторов - спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В частности, инициативой вводятся новые категории лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки, - граждане, находящиеся под риском увольнения, бывшие участники специальной военной операции и члены их семей.

Законопроект также обязывает службы занятости сотрудничать с образовательными организациями для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Инициативой также предлагается учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр приема в образовательные организации на обучение за бюджетный счет. Согласно документу, правительство России должно установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на меры финансовой поддержки при найме молодежи.

Кабмин РФ также будет устанавливать порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования молодежи. Кроме того, проектом предлагается обязать службы занятости содействовать трудоустройству молодежи, подростков и учащихся в свободное от учебы время.

Профилактика безработицы

Как ранее отметил один из авторов инициативы, замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, отдельно в законопроекте прописано создание индивидуальных планов для лиц, потерявших работу, по поиску работы, психологической подготовке, адаптации. В законопроекте вводится и понятие "подходящая работа". Согласно законопроекту, для определения подходящей работы используются такие критерии, как образование и квалификация гражданина, его профессиональные навыки и качества, желаемая сфера деятельности и тип занятости, желаемое местонахождение рабочего места, заработная плата, на которую гражданин может претендовать, а также его социальное положение.

По словам Исаева, "старый закон был в основном идеологически заточен исключительно на помощь безработным, хроническим безработным", а "новый закон, не снимая этой задачи, ставит в качестве приоритета профилактику безработицы". Проектом базового закона допускаются в том числе короткие подработки во время нахождения на учете в качестве безработного.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, действующий закон о занятости "разрабатывался 30 лет назад". Он отметил, что сейчас "принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы, принятие нового закона о занятости назрело давно". По словам Володина, предлагаемый проект базового закона предусматривает индивидуальную работу служб занятости с каждым безработным, которая будет строится на комплексной оценке его профессиональных навыков. Он также подчеркнул, что большой раздел в проекте закона "посвящен защите трудовых прав инвалидов".

В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2024 года.