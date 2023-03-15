15 марта, 13:21,
обновлено 15 марта, 13:23
Частичная мобилизация в России

Дума приняла в I чтении проект о дисциплинарном аресте военнослужащих в период мобилизации

Применение нормы будет возможно также в военное время

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения прапорщикам, сержантам и солдатам.

Такое же право будет закреплено за начальником органа военной полиции. Применять норму, помимо периодов мобилизации и военного положения, смогут также в военное время. Такое дисциплинарное взыскание коснется прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров.

Дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток "за один или несколько грубых дисциплинарных проступков". Также устанавливается перечень грубых дисциплинарных нарушений. Среди них - самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества, исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения.

Отмечается, что дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия, заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и применяется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром, оказались безуспешными.

Помимо проекта нового базового закона о дисциплинарном аресте, депутаты приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий корреспондирующие поправки в законы о статусе военнослужащих и о денежном довольствии военнослужащих. В частности, предусматривается, что на время дисциплинарного ареста военнослужащему не будет выплачиваться ряд надбавок.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. 

Теги:
РоссияЧастичная мобилизация в России
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