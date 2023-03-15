Патрушев: Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского БПЛА

По словам секретаря Совбеза РФ, США все время говорят, что не участвуют в боевых действиях против России, но ситуация с беспилотником подтверждает обратное

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российская сторона будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, чтобы его изучить. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос, есть ли возможность у России отыскать и изучить остатки упавшего БПЛА.

"Надеюсь, конечно, на успех", - добавил секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, США все время говорят, что не участвуют в боевых действиях против России, но ситуация с беспилотником подтверждает обратное.